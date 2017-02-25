«Скорая» проехала мимо попавшей под машину женщины в Архангельске. Видео

В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как карета скорой помощи проехала мимо пешехода, попавшего под машину. Инцидент произошел в среду, 22 февраля, в Архангельске, сообщили на сайте телеканала «
На кадрах запечатлено, как Renault сбивает женщину на пешеходном переходе, после чего водитель машины спешит пострадавшей на помощь. В это время мимо, не останавливаясь, проезжает «скорая».
По данным следователей, женщина получила травмы легкой степени, ее жизни ничего не угрожает. В отношении бригады скорой помощи, которая проехала мимо, начали проверку.