Рязанские спасатели напомнили дошкольникам о пожарной безопасности

Сотрудники МЧС по Рязанской области напомнили воспитанникам спас-клепиковского детсада №3 основные правила безопасности в быту.
Детям рассказали об угрозе и опасности огня, о его последствиях и свойствах, а также подробно пояснили, как необходимо себя вести в случае возникновения пожара.
«Дети активно участвовали в беседе, вспоминая правила пожарной безопасности и номера телефонов, по которым нужно звонить в случае пожара. Они спасали свои „горящие“ игрушки и тушили „огонь“ с помощью игрушечных ведер», — говорится в сообщении.
В подарок дошкольники получили игрушечную пожарную машину.