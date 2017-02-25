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20:08, 25 февраля 2017 61
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Рязанские спасатели напомнили дошкольникам о пожарной безопасности

Рязанские спасатели напомнили дошкольникам о пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Сотрудники МЧС по Рязанской области напомнили воспитанникам спас-клепиковского детсада №3 основные правила безопасности в быту.

Детям рассказали об угрозе и опасности огня, о его последствиях и свойствах, а также подробно пояснили, как необходимо себя вести в случае возникновения пожара.

«Дети активно участвовали в беседе, вспоминая правила пожарной безопасности и номера телефонов, по которым нужно звонить в случае пожара. Они спасали свои „горящие“ игрушки и тушили „огонь“ с помощью игрушечных ведер», — говорится в сообщении.

В подарок дошкольники получили игрушечную пожарную машину.


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