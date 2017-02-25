Рекордное количество туристов посетили Крым в 2016 году

В 2016 году Крым посетили рекордное количество туристов — 5,8 миллиона человек. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, передает
«Сложно в мире найти регион, где бы находилось столько памятников культуры. Крым — лидер по количеству памятников истории и архитектуры на один квадратный километр», — отметил Стрельбицкий.
По его словам, «самое большое богатство» Крыма — это грязи, минеральные источники и море. Специалисты зафиксировали 390 разнообразных маршрутов для отдыхающих, добавил чиновник.
Говоря о прогнозах на 2017 год, Стрельбицкий признался, что рассчитывать на увеличение количества туристов просто невозможно. До 2018 года, когда в строй должен войти мост через Керченский пролив, туристические операторы республики будут удерживать планку на уровне 2016 года. Кроме того, в ближайшее время аэропорт Симферополя должен запустить новый терминал, увеличив пассажиропоток.