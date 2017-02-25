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13:36, 25 февраля 2017 929
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Разыскиваемый в Рязани житель Обнинска погиб

Разыскиваемый в Рязани житель Обнинска погиб

Разыскиваемый в Рязани житель города Обнинска Калужской области Александр Рыбин погиб. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт Калуга».

Напомним, 37-летний мужчина пропал 17 февраля. Он уехал на машине в Рязань, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.


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