Пять человек отравились самогоном в Красноярском крае

В Красноярском крае пять человек отравились самогоном. Одна из них погибла, передает «
Инцидент произошел в Железногорске. Пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления спиртного и вызвали «скорую».
Выяснилось, они купили самогон у ранее незнакомого человека. Когда на место происшествия прибыли медики, четверо мужчин находились в тяжелом состоянии, а 38-летняя женщина погибла.
Пострадавших в возрасте 47, 31, 32 и 38 лет доставили в больницу.
«По факту отравления суррогатом правоохранительные органы начали проверку», — говорится в сообщении.