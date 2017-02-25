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17:39, 25 февраля 2017 258
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Пять человек отравились самогоном в Красноярском крае

Пять человек отравились самогоном в Красноярском крае

В Красноярском крае пять человек отравились самогоном. Одна из них погибла, передает «Лайф».

Инцидент произошел в Железногорске. Пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления спиртного и вызвали «скорую».

Выяснилось, они купили самогон у ранее незнакомого человека. Когда на место происшествия прибыли медики, четверо мужчин находились в тяжелом состоянии, а 38-летняя женщина погибла.

Пострадавших в возрасте 47, 31, 32 и 38 лет доставили в больницу.

«По факту отравления суррогатом правоохранительные органы начали проверку», — говорится в сообщении.


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