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11:42, 25 февраля 2017 200
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К 160-летию Циолковского в Рязани проведут лекции о космизме

К 160-летию Циолковского в Рязани проведут лекции о космизме

К 160-летию со дня рождения Константина Циолковского в Рязани проведут лекции о космизме. Их прочитает доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии РГУ им. Есенина Рудольф Подоль.

Встречи организуют в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 2 и 9 марта. Рязанцы и гости города смогут побывать на лекциях «Земля Рязанская — колыбель философии русского космизма» и «К.Э. Циолковский: идеи космического мировидения».

Начало в 19:00 по адресу: Первомайский проспект, №14. Вход свободный.

Телефон: 25-80-70.


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