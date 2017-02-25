К 160-летию Циолковского в Рязани проведут лекции о космизме

К 160-летию со дня рождения Константина Циолковского в Рязани проведут лекции о космизме. Их прочитает доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии РГУ им. Есенина Рудольф Подоль.
Встречи организуют в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 2 и 9 марта. Рязанцы и гости города смогут побывать на лекциях «Земля Рязанская — колыбель философии русского космизма» и «К.Э. Циолковский: идеи космического мировидения».
Начало в 19:00 по адресу: Первомайский проспект, №14. Вход свободный.
Телефон: 25-80-70.