Американские ученые установили, что Instagram помогает людям снять стресс. Об этом со ссылкой на результаты специального исследования передает «
Исследователи из университета Дрекселя утверждают, что именно эту социальную сеть выбирают пользователи, страдающие от депрессии. «Этому есть логичное объяснение: именно здесь акцент делается на фотографии, а с их помощью можно проявить эмоции, не облекая их в форму текста», — говорится в сообщении.
При этом специалисты считают, что рассказывать о своих переживаниях наоборот необходимо.