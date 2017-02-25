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19:20, 25 февраля 2017 438
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Instagram помогает снять стресс — ученые

Instagram помогает снять стресс — ученые

Американские ученые установили, что Instagram помогает людям снять стресс. Об этом со ссылкой на результаты специального исследования передает «Федеральное агентство новостей».

Исследователи из университета Дрекселя утверждают, что именно эту социальную сеть выбирают пользователи, страдающие от депрессии. «Этому есть логичное объяснение: именно здесь акцент делается на фотографии, а с их помощью можно проявить эмоции, не облекая их в форму текста», — говорится в сообщении.

При этом специалисты считают, что рассказывать о своих переживаниях наоборот необходимо.


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