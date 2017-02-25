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18:37, 25 февраля 2017 350
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«Форбс» назвал стоимость статуэтки «Оскар»

«Форбс» назвал стоимость статуэтки «Оскар»

Журнал Forbes назвал стоимость статуэтки «Оскар». Каждый раз эта награда растет в цене, передает ТАСС.

За шесть лет она подорожала почти вдвое. В 2011 году один «Оскар» стоил 400 долларов, а в этом году каждая статуэтка обойдется организаторам в 696 долларов.

За годы существования премии Академия киноискусства вручила уже более трех тысяч этих статуэток.

«Оскар» в виде стоящего на бобине кинопленки рыцаря с мечом покрыт 24-каратным золотом, его вес никогда не меняется и составляет 3,85 килограмма. «Сама фигурка высотой 34 сантиметра вылита из сплава британия, а постамент выполнен из черного мрамора. Именно золотое покрытие повышает из года в год стоимость статуэтки», — говорится в сообщении.


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