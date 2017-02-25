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10:57, 25 февраля 2017 293
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Бывший депутат облдумы пожаловался на вокзал Рязань-1

Бывший депутат облдумы пожаловался на вокзал Рязань-1

Бывший депутат Рязанской облдумы, председатель общественного совета при Региональной энергетической комиссии Александр Рольгейзер пожаловался на ОАО «РЖД». На своей странице в Facebook он опубликовал запись, в которой раскритиковал систему ориентации пассажиров на вокзале Рязань-1.

Рольгейзер рассказал, как проводил родственников на вокзал.

«Прошел очередной квест с посадкой на поезд. Платформа прибытия оглашается за 4-5 минут до прихода поезда. Как правило на 1-м или 2-м пути стоит какой-нибудь состав, а у нас жребий: 2-й или 3-й путь. В момент прибытия нашего поезда — тот отходит. А угадать, успеет он уйти или нет, никогда не получается, — возмущался он в соцсети. — В этот раз пришлось с женщиной 75-ти лет тащиться по лестнице, а это — совсем не Рязань-2! А после этого идти по перрону совсем в другую сторону, до самого локомотива. На выполнение этого этапа дается 10 минут. Задержка со стартом выполнения штрафуется опозданием на поезд».

Затем мужчине пришлось быстро занести вещи в вагон и «эвакуироваться», потому что на первый путь должен был прийти грузовой поезд.

«Почти полное отсутствие света на перроне и прочие мелочи блекнут на фоне этого квеста. РЖД- вам не говорили, что бывает на транспорте логистика и ориентация на пассажиров??? Почему-то на всем пути пытался представить, как этот путь может преодолеть инвалид на коляске. Никаких шансов!» — написал Рольгейзер.

Напомним, Рольгейзера избирали депутатом Рязанской областной Думы третьего и четвертого созывов.


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