От 50 до 70 процентов спортсменов норвежской сборной, которые должны участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, больны астмой. Об этом заявил их врач Петер Ольберг, со ссылкой на издание «VG» сообщили на сайте телеканала «
«Некоторые спортсмены каждый день используют медицинские препараты», — сказал медик.
Летом 2016 года ряд СМИ распространил информацию о том, что многие известные норвежские лыжники используют средства от астмы на основе сальбутамола. В их число входит шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген.
«Этими же средствами пользуются и некоторые российские лыжники», — говорится в сообщении.