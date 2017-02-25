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18:02, 25 февраля 2017 356
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Более половины лыжников норвежской сборной страдают астмой — врачи

Более половины лыжников норвежской сборной страдают астмой — врачи

От 50 до 70 процентов спортсменов норвежской сборной, которые должны участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, больны астмой. Об этом заявил их врач Петер Ольберг, со ссылкой на издание «VG» сообщили на сайте телеканала «РЕН ТВ».

«Некоторые спортсмены каждый день используют медицинские препараты», — сказал медик.

Летом 2016 года ряд СМИ распространил информацию о том, что многие известные норвежские лыжники используют средства от астмы на основе сальбутамола. В их число входит шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген.

«Этими же средствами пользуются и некоторые российские лыжники», — говорится в сообщении.


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