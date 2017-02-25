СМИ опубликовали информацию о том, что через пять лет 90% новых автомобилей смогут распознавать человеческий голос. Они также научатся улавливать изменения выражения лица, модуляции и интонации речи, пишет «
По данным экспертов, оснащенные «умными» микрофонами и бортовыми камерами машины смогут узнавать, какие песни водитель любит слушать в состоянии стресса, а когда просто наслаждаться тишиной.
Кроме того, ученые планируют создать автомобиль, который сможет сопереживать: расскажет анекдот, чтобы развеселить водителя, даст совет, если это необходимо, напомнит о днях рождения и поможет сохранить бдительность в длительной поездке.
«Уже этим летом мультимедийная система позволит водителю подключиться к облачным ресурсам и общаться на 23 языках», — говорится в сообщении.