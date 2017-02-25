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18:55, 25 февраля 2017 49
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Автомобили смогут распознавать человеческие чувства — СМИ

Автомобили смогут распознавать человеческие чувства — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что через пять лет 90% новых автомобилей смогут распознавать человеческий голос. Они также научатся улавливать изменения выражения лица, модуляции и интонации речи, пишет «Российская газета».

По данным экспертов, оснащенные «умными» микрофонами и бортовыми камерами машины смогут узнавать, какие песни водитель любит слушать в состоянии стресса, а когда просто наслаждаться тишиной.

Кроме того, ученые планируют создать автомобиль, который сможет сопереживать: расскажет анекдот, чтобы развеселить водителя, даст совет, если это необходимо, напомнит о днях рождения и поможет сохранить бдительность в длительной поездке.

«Уже этим летом мультимедийная система позволит водителю подключиться к облачным ресурсам и общаться на 23 языках», — говорится в сообщении.


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