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10:28, 24 февраля 2017 148
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В тверской детской больнице произошел крупный пожар

В тверской детской больнице произошел крупный пожар

Фото: Pixabay.com

В тверской детской больнице произошел крупный пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, передает «РИА Новости».

Кровля детской областной клинической больницы загорелась в ночь на пятницу, 24 февраля. Пожар на площади 1200 квадратных метров локализовали около 4 часов. В здании частично обрушилась крыша. Предположительно, возгорание началось на чердаке.

Никто из пациентов не пострадал, во время пожара эвакуировали 140 человек. Следователи установят точную сумму потери и количество человек, которым причинен моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, которые виноваты в произошедшем.

По предварительным данным, ущерб от пожара составил более семи с половиной миллионов рублей.


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