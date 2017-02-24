В тверской детской больнице произошел крупный пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, передает «
Кровля детской областной клинической больницы загорелась в ночь на пятницу, 24 февраля. Пожар на площади 1200 квадратных метров локализовали около 4 часов. В здании частично обрушилась крыша. Предположительно, возгорание началось на чердаке.
Никто из пациентов не пострадал, во время пожара эвакуировали 140 человек. Следователи установят точную сумму потери и количество человек, которым причинен моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, которые виноваты в произошедшем.
По предварительным данным, ущерб от пожара составил более семи с половиной миллионов рублей.