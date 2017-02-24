В Спасском районе спасли провалившегося под лед рыбака, пишет ИД «
В среду, 22 февраля, в приемный покой Спасской районной больницы доставили 60-летнего жителя Рязани с диагнозом «переохлаждение, обморожение конечностей 1-2-й степени».
По информации сотрудников скорой, в 3:45 к ним поступил звонок от очевидца, который сообщил, что на водоеме у села Агломазово мужчина провалился под лед.
Рыбака госпитализировали в хирургическое отделение Спасской ЦРБ. Медики отметили, что пострадавший был пьян.
Фото ИД «Пресса»