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16:23, 24 февраля 2017 195
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В Спасском районе спасли провалившегося под лед рыбака

В Спасском районе спасли провалившегося под лед рыбака

В Спасском районе спасли провалившегося под лед рыбака, пишет ИД «Пресса».

В среду, 22 февраля, в приемный покой Спасской районной больницы доставили 60-летнего жителя Рязани с диагнозом «переохлаждение, обморожение конечностей 1-2-й степени».

По информации сотрудников скорой, в 3:45 к ним поступил звонок от очевидца, который сообщил, что на водоеме у села Агломазово мужчина провалился под лед.

Рыбака госпитализировали в хирургическое отделение Спасской ЦРБ. Медики отметили, что пострадавший был пьян.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

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