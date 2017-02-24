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17:04, 24 февраля 2017 301
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В Касимове выберут первую красавицу города

В Касимове выберут первую красавицу города

В Касимове стартует конкурс «Касимовская краса — 2017». Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

Кастинги пройдут в Центре культурного развития :

  • 1 и 3 марта в 18:00;
  • 5 марта в 16:00.

К участию допускаются девушки от 16 до 30 лет.


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