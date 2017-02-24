В Касимове выберут первую красавицу города

В Касимове стартует конкурс «Касимовская краса — 2017». Об этом сообщили в группе «
Кастинги пройдут в Центре культурного развития :
- 1 и 3 марта в 18:00;
- 5 марта в 16:00.
К участию допускаются девушки от 16 до 30 лет.
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В Касимове стартует конкурс «Касимовская краса — 2017». Об этом сообщили в группе «
Кастинги пройдут в Центре культурного развития :
К участию допускаются девушки от 16 до 30 лет.
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