Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:50, 24 февраля 2017 392
 0    0

The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с Трампом и Путиным

The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с Трампом и Путиным

Мартовский номер журнала The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке, передает ТАСС.

На обложке изображен президент России Владимир Путин в образе Юстаса Тилли, который через монокль смотрит на президента США Дональда Трампа в образе бабочки. За плечом российского президента виднеется маковка церкви. Имя художника и название журнала «The Нью-Йоркер» написаны на русском языке.

По словам главного художника издания, талисман журнала стал «Юстасом Владимировичем Тилли».

Главным материалом стала заметка об отношениях России и США по заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война».

Справка

Юстас Тилли — персонаж, который появился на первой обложке The New Yorker. Прообразом Юстаса стал знаменитый граф Орсэ — реальный персонаж и один из главных законодателей моды в XIX веке, «крестный отец» дендизма и образец стиля.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:50, 24 февраля 2017
The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с Трампом и Путиным
8:42, 24 февраля 2017
И.о. постпреда России при ООН назначили Петра Ильичева
18:25, 23 февраля 2017
Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества
14:53, 23 февраля 2017
Советник президента Герман Клименко сравнил Facebook с курением
18:37, 22 февраля 2017
В Рязанской области необходимо развивать железнодорожное сообщение — Любимов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 737
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 961
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 184
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 379
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 418
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум