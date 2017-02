The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с Трампом и Путиным

Мартовский номер журнала The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке, передает ТАСС .

На обложке изображен президент России Владимир Путин в образе Юстаса Тилли, который через монокль смотрит на президента США Дональда Трампа в образе бабочки. За плечом российского президента виднеется маковка церкви. Имя художника и название журнала «The Нью-Йоркер» написаны на русском языке.

По словам главного художника издания, талисман журнала стал «Юстасом Владимировичем Тилли».

Главным материалом стала заметка об отношениях России и США по заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война».

Справка

Юстас Тилли — персонаж, который появился на первой обложке The New Yorker. Прообразом Юстаса стал знаменитый граф Орсэ — реальный персонаж и один из главных законодателей моды в XIX веке, «крестный отец» дендизма и образец стиля.

An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs