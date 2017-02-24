Роберт де Ниро объяснил участие в плохих фильмах транжирством жены. Супруга актера Грейс Хайтауэр пять лет назад открыла несколько кофеен, от которых уже перестала получать прибыль, пишет «
«Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги», — заявил Де Ниро жене в баре на Манхэттене при посетителях.
Отмечается, что в последнее время дважды лауреат «Оскара» снимается во «второсортном» кино. Так, картину «Дедушка легкого поведения» и снявшегося в ней Де Ниро выдвинули на премию «Золотая малина» в номинациях «Худший фильм» и «Худший актер».
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