Под Красноярском трое детей испугались пьяных родителей и ушли из дома. Чтобы переждать ссору родителей, дети скрылись в доме соседки, передает
Супруги оставили детей на ночь и ушли в гости. Испугавшись, что нетрезвые родители будут ругаться, двух-, восьми- и одиннадцатилетние дети на время ушли из дома.
Полиция искала пропавших два часа, пока не обнаружила их у соседки. Детей поместили в центр социальной помощи. Родителям грозит административная ответственность. Отмечается, что семья не стояла на учете.