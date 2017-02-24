Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:32, 24 февраля 2017 249
 0    0

Песни, пляски, скоморохи, прибаутки и Медведь. Областная филармонии пригласила рязанцев отметить Масленицу

Песни, пляски, скоморохи, прибаутки и Медведь. Областная филармонии пригласила рязанцев отметить Масленицу

Рязанская филармония пригласила всех рязанцев отметить Масленицу и проводить зиму, сообщил сайт областной филармонии.

Гостей ждет красочная концертная программа: задорные скоморохи расскажут о русских масленичных традициях, а ведущие коллективы филармонии споют для рязанцев.

Сюрпризом для публики станет старинное масленичное развлечение «Медведя водить».

Также в фойе филармонии гостям будут предложены:

  • фотосессия в народных костюмах;
  • викторина «Блин кушай, а вопрос слушай»;
  • показательная выпечка блинов от заслуженного артиста России Владимира Ивашкина и Станислава Ивкина.

Мероприятие пройдет в концертном зале Рязанской филармонии в субботу, 25 февраля в 17:00.

Фото с сайта Рязанской филармонии


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:17, 24 февраля 2017
Рязанский школьник снял виды города на квадрокоптер
17:32, 24 февраля 2017
Песни, пляски, скоморохи, прибаутки и Медведь. Областная филармонии пригласила рязанцев отметить Масленицу
16:35, 24 февраля 2017
Малайзийские эксперты установили причину смерти Ким Чен Нама
11:54, 24 февраля 2017
Владимирская полиция разыскивает 19-летнего михайловца
9:09, 24 февраля 2017
Фанаты Дэвида Боуи начали собирать деньги на памятник музыканту
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 622
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 916
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 108
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 291
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 404
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум