Песни, пляски, скоморохи, прибаутки и Медведь. Областная филармонии пригласила рязанцев отметить Масленицу

Рязанская филармония пригласила всех рязанцев отметить Масленицу и проводить зиму, сообщил
Гостей ждет красочная концертная программа: задорные скоморохи расскажут о русских масленичных традициях, а ведущие коллективы филармонии споют для рязанцев.
Сюрпризом для публики станет старинное масленичное развлечение «Медведя водить».
Также в фойе филармонии гостям будут предложены:
- фотосессия в народных костюмах;
- викторина «Блин кушай, а вопрос слушай»;
- показательная выпечка блинов от заслуженного артиста России Владимира Ивашкина и Станислава Ивкина.
Мероприятие пройдет в концертном зале Рязанской филармонии в субботу, 25 февраля в 17:00.
Фото с сайта Рязанской филармонии