Первый после декабрьской аварии «Прогресс» причалит к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-05» пристыкован к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, передает
«Есть касание. Есть механический захват», — говорится в сообщении.
«Прогресс МС-05» доставил на МКС 2,5 тонны грузов — сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. На станцию переправлены продукты питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
«Прогресс МС-05» — первый после аварии предыдущего «Прогресса» космический грузовик, пристыковавшийся к МКС.
Напомним, «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря 2016 года. В госкорпорации «Роскосмос» причиной аварии ракеты-носителя «Союз-У» назвали разрушение насоса окислителя в двигателе третьей ступени ракеты.