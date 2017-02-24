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16:51, 24 февраля 2017 118
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Первый после декабрьской аварии «Прогресс» причалит к МКС

Первый после декабрьской аварии «Прогресс» причалит к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-05» пристыкован к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, передает РБК.

«Есть касание. Есть механический захват», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-05» доставил на МКС 2,5 тонны грузов — сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. На станцию переправлены продукты питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

«Прогресс МС-05» — первый после аварии предыдущего «Прогресса» космический грузовик, пристыковавшийся к МКС.

Напомним, «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря 2016 года. В госкорпорации «Роскосмос» причиной аварии ракеты-носителя «Союз-У» назвали разрушение насоса окислителя в двигателе третьей ступени ракеты.


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