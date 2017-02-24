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21:03, 24 февраля 2017 129
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Олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила свои медали на аукцион

Олимпийская чемпионка Ольга Корбут выставила свои медали на аукцион

Четырехкратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Ольга Корбут выставила свои награды на аукционе в американском Далласе. Он состоится 24 и 25 февраля. Среди лотов Корбут — пять медалей, которые были получены на Олимпиадах в Мюнхене и Монреале в 1972 и 1976 годах, передает ТАСС.

Кроме наград, гимнастка выставила свой гимнастический купальник, в котором выступала в Лондоне в 1973 году, а также коллекцию значков.

За свою спортивную карьеру Ольга Корбут завоевала шесть олимпийских медалей, из них четыре золотые и две серебряные. Также она первой в мире исполнила уникальный элемент на брусьях, который назван ее именем — «петля Корбут».


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