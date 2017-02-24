Новый фильм о Бэтмене снимет режиссер «Планет обезьян»

Режиссером нового фильма о Бэтмэне стал Мэтт Ривз, который снимал такие картины, как «Рассвет планеты обезьян» и «Монстро», передает
В компании Warner Bros Ривза назвали «идеальным режиссером, который проведет Темного Рыцаря через его новое приключение».
Сам режиссер заявил, что любил историю о Бэтмене с детства и «невероятно горд и счастлив» работать над фильмом.
Ранее предполагалось, что режиссером картины станет Бен Аффлек, который также сыграет в нем главную роль. Однако в конце января он заявил, что у него не получится совместить актерские и режиссерские обязанности.
Дата выхода и название нового фильма пока не известны.