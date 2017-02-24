Малайзийские эксперты установили причину смерти Ким Чен Нама

Причиной смерти Ким Чен Нама могло стать отравляющее вещество. Об этом в пятницу сообщили малайзийские эксперты, передает
По предварительным данным, в организме сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына специалисты обнаружили высокотоксичный химикат нервно-паралитического действия типа Ви-Экс. Он классифицируется ООН, как химическое оружие массового поражения.
Напомним, Ким Чен Нам скончался 13 февраля после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. Покушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция Малайзии задержала четверых подозреваемых, еще четверо граждан КНДР объявлены в международный розыск.