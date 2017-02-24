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16:35, 24 февраля 2017 189
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Малайзийские эксперты установили причину смерти Ким Чен Нама

Малайзийские эксперты установили причину смерти Ким Чен Нама

Причиной смерти Ким Чен Нама могло стать отравляющее вещество. Об этом в пятницу сообщили малайзийские эксперты, передает ТАСС.

По предварительным данным, в организме сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына специалисты обнаружили высокотоксичный химикат нервно-паралитического действия типа Ви-Экс. Он классифицируется ООН, как химическое оружие массового поражения.

Напомним, Ким Чен Нам скончался 13 февраля после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. Покушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция Малайзии задержала четверых подозреваемых, еще четверо граждан КНДР объявлены в международный розыск.


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