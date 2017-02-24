Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных седанов с ценой до 1,5 миллиона рублей

Эксперты составили ТОП наиболее популярных седанов стоимостью до 1,5 миллиона рублей непосредственно на рынке России. Доминируют в перечне специалистов автомобили среднего класса, передает «
Первенство в рейтинге специалистов получает модель Toyota Camry, имеющая достойное соотношение цены и качества. В минувшем году седану удалось опередить даже более бюджетные авто, например, Lada Kalina и Kia Ceed. Цена транспортного средства колеблется в пределах от 1,36 до 1,67 миллиона рублей.
Второе место занимает Kia Optima, за которую в 2017 году придется заплатить в России более 1,15 миллиона рублей. Наиболее популярна в России комплектация Kia Optima GT-line с мотором на 2.4 литра и мощностью 188 «лошадей».
Тройку лидеров закрывает «кореец» Hyundai i40, чья стоимость начинается от 1,12 миллиона. Кроме того, в составленный специалистами ТОП-5 также включен седан Mazda6, за который доведется отдать дилерам свыше 1,32 миллиона рублей. Закрывает перечень Ford Mondeo по цене в 1,35 миллионов рублей.