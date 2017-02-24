Диетологи рассказали о посте без вреда для здоровья. Великий пост у православных христиан в 2017 году продлится с 27 февраля по 16 апреля, передает ТАСС .

По словам диетологов, чаще всего священнослужители относятся с пониманием к тому, что невоцерковленные люди нестрого соблюдают пост. Большинство постящихся едят горячие блюда с растительным маслом, некоторые могут позволить себе рыбу.

По православным традициям, в Масленицу нельзя есть мясо, на неделе перед Масленицей — в среду и пятницу — следует отказаться от непостных продуктов. По мнению диетологов, это подготовит организм перед постом, так как он постепенно отказывается от привычной пищи. «Главное — не начинать пост в 00:00 понедельника. Не надо есть колбасу перед сном напоследок», — отметила врач-диетолог института питания РАН Юлия Панова.

Церковь разрешает не поститься беременным и кормящим женщинам, больным, тем, кто занят тяжелым физическим трудом или из-за обстоятельств не моет обеспечить себя постоянной пищей (военным, заключенным или путешественникам). Врачи отмечают, что нельзя поститься людям, которые выздоравливают, но еще слабы.

Во время поста нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечку. При этом не следует готовить изысканные постные блюда. Можно есть овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, иногда рыбу, горький шоколад, мед и сахар. Иногда позволяется пить красное вино.

«Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион», — поделилась Панова.

Диетологи обратили внимание на то, что пост как лишение организма животного белка — худший способ похудеть. По это же причине опасно голодать в некоторые дни поста. «Наши мышцы — это белок. Если в рационе долго не хватает животного белка, вы действительно похудеете, но именно за счет мышечной ткани. Это неполезное, неправильное с точки зрения диетологии похудение», — объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог медицинского центра «Атлас» Ксения Селезнева.

Также следует постепенно выходить из поста, так как большое количество белка организму будет сложно переварить после долгого перерыва. «Коллеги со скорой помощи рассказывают, что на Пасху у них увеличивается количество вызовов: люди после воздержания бросаются во все тяжкие, и это заканчивается жуткими болями», — рассказала Селезнева.