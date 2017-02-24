Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:23, 24 февраля 2017 276
 0    0

Американская корпорация Boeing откроет производство в Европе

Американская корпорация Boeing откроет производство в Европе

Boeing планирует в 2018 году открыть завод в Шеффилде, на севере Англии. Он станет первым европейским заводом для компании, передает «Экономика сегодня».

Новый завод, который обойдется Boeing в 25 миллионов долларов, будет специализироваться на системах привода, которые отвечают за работу закрылок. В частности, на нем будут производиться комплектующие для ближнемагистрального Boeing 737 и широкофюзеляжных Boeing 777.

В компании создание завода объяснили необходимостью увеличения производства собственных систем привода. Это поможет повысить эффективность производства, усилить контроль качества и снизить стоимость логистической цепочки, говорится в заявлении компании


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
20:42, 24 февраля 2017
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных седанов с ценой до 1,5 миллиона рублей
20:23, 24 февраля 2017
Американская корпорация Boeing откроет производство в Европе
9:27, 24 февраля 2017
Доходы россиян в январе увеличились на 8,1 процента
11:30, 23 февраля 2017
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
12:57, 22 февраля 2017
ФАС с третьей попытки разрешила Рязани дать льготу цирку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 784
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 44 012
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 191
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 383
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 433
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум