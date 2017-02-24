Американская корпорация Boeing откроет производство в Европе

Boeing планирует в 2018 году открыть завод в Шеффилде, на севере Англии. Он станет первым европейским заводом для компании, передает «
Новый завод, который обойдется Boeing в 25 миллионов долларов, будет специализироваться на системах привода, которые отвечают за работу закрылок. В частности, на нем будут производиться комплектующие для ближнемагистрального Boeing 737 и широкофюзеляжных Boeing 777.
В компании создание завода объяснили необходимостью увеличения производства собственных систем привода. Это поможет повысить эффективность производства, усилить контроль качества и снизить стоимость логистической цепочки, говорится в заявлении компании