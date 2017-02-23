Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что это «праздник тех, кто верой и правдой служит России сегодня, и дань памяти тем, кто отстаивал ее интересы на протяжении всей истории страны».
Также глава города напомнил в поздравлении о том, что Рязань — «Город воинской доблести». «Ратные подвиги рязанцев навсегда останутся в летописи нашей страны», — отметил он. Также Фролов поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и десантников РВВДКУ.
«От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!» — заключил глава Рязани.