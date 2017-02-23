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18:25, 23 февраля 2017 389
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Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

Фото: Pixabay.com

Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что это «праздник тех, кто верой и правдой служит России сегодня, и дань памяти тем, кто отстаивал ее интересы на протяжении всей истории страны».

Также глава города напомнил в поздравлении о том, что Рязань — «Город воинской доблести». «Ратные подвиги рязанцев навсегда останутся в летописи нашей страны», — отметил он. Также Фролов поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и десантников РВВДКУ.

«От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!» — заключил глава Рязани.


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