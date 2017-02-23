В жилом доме в подмосковном Домодедово прогремел взрыв

В подмосковном Домодедово произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме, в результате чего пострадали два человека, передает
«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома 10/1 на улице Ильюшина с последующим пожаром на площади порядка 10 квадратных метров. Пострадавшие доставлены в домодедовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести», — заявил он.
Из подъезда были эвакуированы 25 человек, в том числе пять детей. При этом отмечается, что спасателям удалось потушить возникший пожар. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены. В настоящее время специалисты выясняют причины взрыва.