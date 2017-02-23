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15:50, 23 февраля 2017 1 367
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В Шацком районе образовалась крупная пробка 1

В Шацком районе образовалась крупная пробка

Фото: Pixabay.com

В Шацком районе образовалась крупна пробка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение затруднено на 360-370 километрах трассы М-5 «Урал». Спасатели попросили заранее планировать свой маршрут.


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