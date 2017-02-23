В Санкт-Петербурге офицер в отставке застрелил грабителя

В Петербурге на парковке торгового центра офицер в отставке застрелил одного из грабителей, а другого ранил. Перестрелка произошла на улице Савушкина, в Приморском районе города, пишет «
Двое мужчин несколько раз выстрелили в сторону военного из травматического оружия и попытались ограбить свою жертву. Однако у офицера в отставке оказался при себе наградной пистолет Макарова.
Военный вступил в перестрелку с грабителями, убил одного и ранил другого. Тому удалось скрыться с места происшествия на автомобиле, и сейчас полиция его разыскивает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По мнению следствия, военный пенсионер закона не нарушил и применил оружие в рамках вынужденной самообороны.
Оперативно-следственная бригада проводит осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, ведется поиск скрывшегося злоумышленника и соучастников преступления.
Одновременно решается вопрос о поощрении отставника «за активную жизненную позицию».