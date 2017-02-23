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14:17, 23 февраля 2017 236
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В Санкт-Петербурге офицер в отставке застрелил грабителя

В Санкт-Петербурге офицер в отставке застрелил грабителя

В Петербурге на парковке торгового центра офицер в отставке застрелил одного из грабителей, а другого ранил. Перестрелка произошла на улице Савушкина, в Приморском районе города, пишет «Российская газета».

Двое мужчин несколько раз выстрелили в сторону военного из травматического оружия и попытались ограбить свою жертву. Однако у офицера в отставке оказался при себе наградной пистолет Макарова.

Военный вступил в перестрелку с грабителями, убил одного и ранил другого. Тому удалось скрыться с места происшествия на автомобиле, и сейчас полиция его разыскивает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По мнению следствия, военный пенсионер закона не нарушил и применил оружие в рамках вынужденной самообороны.

Оперативно-следственная бригада проводит осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, ведется поиск скрывшегося злоумышленника и соучастников преступления.

Одновременно решается вопрос о поощрении отставника «за активную жизненную позицию».


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