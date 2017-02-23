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9:49, 23 февраля 2017 599
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В Рязань приедут японские хирурги

В Рязань приедут японские хирурги

Фото: Pixabay.com

Японские хирурги приедут обучать рязанских коллег врачебному мастерству. Об этом сообщает портал учреждений здравоохранения Российской Федерации.

«Мастерство японских хирургов на порядок выше, чем у их коллег из клиник и Америки, и Европы, и России. А достичь этого удается благодаря четко отлаженной системе их подготовки», — рассказал заведующий отделением колопроктологии Областной клинической больницы, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ Дмитрий Хубезов.

Так же по словам Дмитрия Хубезова, в Японии они увидели много мелких приспособлений, которые помогают при проведении операций: разнообразные прихваты, маневры и т. д.

«Также мы будем перенимать у японских коллег и систему организации труда: начиная с того, как проводить планерки пятиминутки, и заканчивая последним швом операции», — добавил Хубезов.


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