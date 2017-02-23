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15:48, 23 февраля 2017 1 086
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В России подорожал минимальный набор продуктов

В России подорожал минимальный набор продуктов

Фото: Pixabay.com

В России подорожал минимальный набор продуктов. Его стоимость составила 3726 рублей, пишет «Российская газета».

Согласно данным за январь, цифра выросла на один процент. В продуктовый набор включены продукты, которые теоретически необходимы человеку для здорового питания: хлеб, молоко, мясо, фрукты и другие продукты.

В Москве стоимость минимального набора составила 4505 рублей, в Санкт-Петербурге — 4484 рубля. Самым дорогим продуктовым набором оказался чукотский — дороже 8431 рубля. Дешевле всего необходимые продукты можно купить в Курской области, где набор стоит 3069 рублей.

Напомним, в Рязани стоимость минимального набора составила 3270 рублей.


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