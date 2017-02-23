В России подорожал минимальный набор продуктов. Его стоимость составила 3726 рублей, пишет «
Согласно данным за январь, цифра выросла на один процент. В продуктовый набор включены продукты, которые теоретически необходимы человеку для здорового питания: хлеб, молоко, мясо, фрукты и другие продукты.
В Москве стоимость минимального набора составила 4505 рублей, в Санкт-Петербурге — 4484 рубля. Самым дорогим продуктовым набором оказался чукотский — дороже 8431 рубля. Дешевле всего необходимые продукты можно купить в Курской области, где набор стоит 3069 рублей.
Напомним, в Рязани стоимость минимального набора