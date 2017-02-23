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8:55, 23 февраля 2017 238
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«Тойота» снизила цены в России сразу на несколько моделей

«Тойота» снизила цены в России сразу на несколько моделей

В российском офисе японской компании Toyota анонсировали снижение стоимости сразу нескольких популярных моделей. Речь идет о таких автомобилях, как Camry, Corolla, Land Cruiser 200 и RAV4, передает ФАН.

Стоит отметить, что данная акция не бессрочная и действует лишь с 22 февраля по 31 марта 2017 года. Кроме того, предложение распространяется только на модели 2016 года выпуска, которые имеются у дилера в наличии. Известно, что скидки касаются всех комплектаций.

Производитель по-прежнему продолжает участие в программе Trade-in. В данном случае, условия распространяются на все без исключения модели выпущенные в 2016 и в 2017 годах.

По подсчетам аналитиков, при покупке седана Camry теперь можно сэкономить до 259 000 рублей. Также Toyota предлагает оформить пакет «Toyota. Все включено». Условия акции распространяются на модели Camry, RAV4, Corolla, выпущенные в 2017 году. В случае покупки по программе кредитования АО «Тойота Банк» и заключении договора с «Тойота страхование», предоставляется скидка в 100 000 рублей.


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