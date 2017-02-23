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10:43, 23 февраля 2017 352
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Tesla назвала сроки запуска в серийное производство нового автомобиля

Tesla назвала сроки запуска в серийное производство нового автомобиля

Новый электромобиль Model 3 американской компании Tesla выйдет в массовое производство в сентябре 2017 года, в июле оно начнется в тестовом режиме, передает ФАН.

Как отмечает Tesla, в 2017 году планируется выпускать до пяти тысяч автомобилей, а в 2018 году нарастить производство до десять тысяч в неделю.

На текущей неделе были созданы прототипы электрокара, которые уже прошли тесты на безопасность в случае ДТП. Как отметили в Tesla, опытные образцы показали хорошие результаты.

Новая модель Tesla была представлена 31 марта 2016 года. Как сообщается на сайте компании, стартовая цена составит 35 тысяч долларов. Электрокар сможет проехать без подзарядки 346 километров. В течение шести секунд он может развить скорость до 60 км/ч. Салон автомобиля пятиместный. Машины оборудована автопилотом.


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