«Спасибо огромное и низкий поклон». Родители сбежавшей рязанской девочки поблагодарили волонтеров Liza Alert

Родители сбежавшей рязанской школьницы Ани поблагодарили волонтеров поисково-спасательного отряда
«Наша дочь вернулась домой благодаря работе многих людей. Сотрудников силовых структур и просто неравнодушных. Выделить особо хотим ПСО ЛизаАлерт. Люди, пришедшие на помощь в первые часы после пропажи. Люди, организовавшие распространение информации в сети интернет и в реальном мире. Люди, учавствовавшие в поисках ребенка. Люди, морально поддерживавшие нас все это ужасное время. Замечательно, что рядом с нами живут такие прекрасные люди, которые не оставят в беде. Спасибо огромное и низкий поклон», — говорится в посте в группе Liza Alert.
Напомним, что 14-летняя рязанка Аня