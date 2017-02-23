Советник президента Герман Клименко сравнил Facebook с курением

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал блокировку своего аккаунта в Facebook, сравнив соцсеть с курением, передает
«Facebook — плохая история», — заявил он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как он воспринял информацию о блокировке, Клименко рассказал, что информацию воспринял «с чувством юмора соответствующим». При этом он добавил, что давно собирался уйти из Facebook во «ВКонтакте», но для этого не было повода.
«Я семь лет назад бросил курить. Надо бросать фейсбук, это плохая история. Нужно привыкать к „ВКонтакте“. Меня обвиняют в том, что я буду закрывать интернет, значит, нужно готовиться пользоваться отечественным», — заключил он.