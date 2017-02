Собака президента Финляндии покорила соцсети. Фото

Собака президента Финляндии покорила соцсети. Президент Саули Ниинисте стал часто появляться на публике со своим пятилетним бостон-терьером Ленну, передает « РИА Новости ».

В Финляндии на пса обратили внимание еще в декабре 2016 года, сейчас к финнам присоединилсь пользователи соцсетей из других стран.

«Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?» — написала в своем аккаунте в «Твиттере» журналистка Келли Вайлл.

Некоторые пользователи даже создают «фотожабы» с президентом и его собакой.

«Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой „зубастой харизмы“, как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!» — отметили журналисты издания Mashable.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6

ever since seeing that tweet earlier I can't stop looking at pictures of Sauli Niinistö's dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ