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16:30, 23 февраля 2017 176
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Собака президента Финляндии покорила соцсети. Фото

Собака президента Финляндии покорила соцсети. Фото

Собака президента Финляндии покорила соцсети. Президент Саули Ниинисте стал часто появляться на публике со своим пятилетним бостон-терьером Ленну, передает «РИА Новости».

В Финляндии на пса обратили внимание еще в декабре 2016 года, сейчас к финнам присоединилсь пользователи соцсетей из других стран.

«Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?» — написала в своем аккаунте в «Твиттере» журналистка Келли Вайлл.

Некоторые пользователи даже создают «фотожабы» с президентом и его собакой.

«Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой „зубастой харизмы“, как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!» — отметили журналисты издания Mashable.


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