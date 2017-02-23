Собака президента Финляндии покорила соцсети. Фото

Собака президента Финляндии покорила соцсети. Президент Саули Ниинисте стал часто появляться на публике со своим пятилетним бостон-терьером Ленну, передает «
В Финляндии на пса обратили внимание еще в декабре 2016 года, сейчас к финнам присоединилсь пользователи соцсетей из других стран.
«Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?» — написала в своем аккаунте в «Твиттере» журналистка Келли Вайлл.
Некоторые пользователи даже создают «фотожабы» с президентом и его собакой.
«Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой „зубастой харизмы“, как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!» — отметили журналисты издания Mashable.
excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6— Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.
ever since seeing that tweet earlier I can't stop looking at pictures of Sauli Niinistö's dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ— minna helena (@minna_helena) 22 февраля 2017 г.
@anttirita Hmmm... #Lennu pic.twitter.com/XMsiiVNYQL— Julkkiskokki (@anttirita) 16 декабря 2016 г.