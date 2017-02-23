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8:46, 23 февраля 2017 280
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Скончался народный артист России Алексей Петренко

Скончался народный артист России Алексей Петренко

На 79-м году ушел из жизни народный артист России Алексей Петренко, передает ТАСС.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко», — говорится в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Петренко родился на Украине, в Черниговской области. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, с 1978 — на сцене МХАТа.

Артист сыграл почти 80 ролей в кинематографе. Наибольшую известность приобрели картины «Жестокий романс», «Узник замка Иф», «Агония», «Похороните меня за плинтусом» и «Двадцать дней без войны».


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