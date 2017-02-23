Скончался народный артист России Алексей Петренко

На 79-м году ушел из жизни народный артист России Алексей Петренко, передает
«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко», — говорится в сообщении.
О причинах смерти актера не сообщается.
Петренко родился на Украине, в Черниговской области. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, с 1978 — на сцене МХАТа.
Артист сыграл почти 80 ролей в кинематографе. Наибольшую известность приобрели картины «Жестокий романс», «Узник замка Иф», «Агония», «Похороните меня за плинтусом» и «Двадцать дней без войны».