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12:18, 23 февраля 2017 597
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Сестра сбитого на улице Ленина рязанца ищет свидетелей ДТП

Сестра сбитого на улице Ленина рязанца ищет свидетелей ДТП

Сестра сбитого на улице Ленина рязанца ищет свидетелей ДТП. Девушка разместила информацию в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Ищу свидетелей ДТП. 18 февраля около 21:00 в Рязани на перекрестке (улица Ленина) сбили молодого человека — моего брата. Судя по травмам, он перелетел через машину. Девушка-водитель, ехавшая на запрещающий сигнал светофора, скрылась с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Мой брат сейчас находится в коме и нам крайне необходимо знать, как все произошло? Это может помочь врачам в постановке правильного диагноза. Если вы что-то видели или знаете об этом случае, пожалуйста, сообщите. За достоверную информацию, которая поможет следствию, вознаграждение гарантирую», — написала девушка.

Фото из соцсети


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Сестра сбитого на улице Ленина рязанца ищет свидетелей ДТП
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