Сестра сбитого на улице Ленина рязанца ищет свидетелей ДТП. Девушка разместила информацию в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Ищу свидетелей ДТП. 18 февраля около 21:00 в Рязани на перекрестке (улица Ленина) сбили молодого человека — моего брата. Судя по травмам, он перелетел через машину. Девушка-водитель, ехавшая на запрещающий сигнал светофора, скрылась с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Мой брат сейчас находится в коме и нам крайне необходимо знать, как все произошло? Это может помочь врачам в постановке правильного диагноза. Если вы что-то видели или знаете об этом случае, пожалуйста, сообщите. За достоверную информацию, которая поможет следствию, вознаграждение гарантирую», — написала девушка.
Фото из соцсети