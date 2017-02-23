Рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали о выживании в горах. Видео

Рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали о выживании в горах. Программа «Сегодня» с ними вышла в эфир НТВ в четверг, 23 февраля.
О подготовке рассказали курсанты горного отделение РВВДКУ. «Даже летом, в зависимости от высоты, климат резко меняется. То есть если где-то в низине, в районе двух тысяч, будет лето, то уже в районе четырех тысяч будет такая же европейская зима, к которой мы все привыкли. И там уже необходимо действовать, как в зимних условиях», — поделился инструктор по горной подготовке Валентин Мажейка.
Так как в горах передвигаться на технике неудобно, десантники делают это на лошадях. Навыками работы поделилась также инструктор вьючно-транспортного отделения Екатерина Ленчикова: «Приходят курсанты. Интересно наблюдать, когда они приходят и совсем еще не умеют сидеть на лошади. Выглядят, как мешки. А потом — бац, и все, уже всадник».
Кроме того, десантники рассказали о занятиях на скалодроме.