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18:41, 23 февраля 2017 602
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Рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали о выживании в горах. Видео

Рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали о выживании в горах. Видео

Рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали о выживании в горах. Программа «Сегодня» с ними вышла в эфир НТВ в четверг, 23 февраля.

О подготовке рассказали курсанты горного отделение РВВДКУ. «Даже летом, в зависимости от высоты, климат резко меняется. То есть если где-то в низине, в районе двух тысяч, будет лето, то уже в районе четырех тысяч будет такая же европейская зима, к которой мы все привыкли. И там уже необходимо действовать, как в зимних условиях», — поделился инструктор по горной подготовке Валентин Мажейка.

Так как в горах передвигаться на технике неудобно, десантники делают это на лошадях. Навыками работы поделилась также инструктор вьючно-транспортного отделения Екатерина Ленчикова: «Приходят курсанты. Интересно наблюдать, когда они приходят и совсем еще не умеют сидеть на лошади. Выглядят, как мешки. А потом — бац, и все, уже всадник».

Кроме того, десантники рассказали о занятиях на скалодроме.


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