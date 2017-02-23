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20:56, 23 февраля 2017 203
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СМИ назвали топ-10 фильмов ко Дню защитника Отечества

СМИ назвали топ-10 фильмов ко Дню защитника Отечества

Появился топ-10 фильмов ко Дню защитника Отечества. Список опубликовало Федеральное агентство новостей в четверг, 23 февраля.

На первом месте оказалась картина «Мы из будущего», на втором — «Охота на пиранью». Завершил тройку лидеров «Поддубный».

Четвертую строчку занял фильм «Брестская крепость», пятую — «Сталинград» Федора Бондарчука.

Вторую пятерку открыла картина «А зори здесь тихие». Авторы списка посоветовали посмотреть еще один фильм о героических женщинах — «Батальон».

Седьмой оказалась картина «Офицеры». На восьмом месте — «Жанна д’Арк» с Миллой Йовович. Завершила список «Битва за Севастополь».

Фото Кинопоиск


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