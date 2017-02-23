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17:30, 23 февраля 2017 293
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NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты

NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты

Фото: Pixabay.com

NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты. Небесные тела находятся возле звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, передает ТАСС.

По размеру звезда схожа с Юпитером, находится в 39 световых годах от Земли. Всего вокруг TRAPPIST-1 вращаются семь экзопланет, на которых вероятно существование жидкой воды, три из них могут быть пригодны к жизни.

Ученые отметили, что ранее не было зафиксировано ни одной звезды, рядом с которой было так много пригодных для жизни планет. В ближайшие годы NASA намерено подробно изучить атмосферу этих небесных тел. «Мы планируем добиться значительного прогресса по этому вопросу в течение пяти лет. Мы рассчитываем представить результаты наших исследований уже в начале 2020-х годов», — рассказала специалист Института исследований космоса с помощью телескопа в Балтиморе Николь Льюис.

Ученые пока не дали названия планетам. «На самом деле, у нас есть разные варианты… но не думаю, что это официальные названия. На сегодняшний день давайте называть их „би“, „си“, „ди“ (b, c, d) и так далее», — поделились они.


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