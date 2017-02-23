Instagram разрешил публиковать до десяти фото в одном посте

В приложении Instagram появилась функция, которая позволяет размещать до 10 фото и видео в одном посте, передает
Функция станет доступна для всех пользователей в течение ближайших недель. В отличие от Instagram Stories, исчезающих через 24 часа, новый формат постов будет сохраняться в профиле.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в раздел для публикации поста, нажать на новый значок и загрузить фото или видео. Фото можно редактировать все вместе или же каждое в отдельности. Также можно менять порядок материалов или удалять их.
В Instagram заявили, что подпись и геолокация будут видны для всех постов сразу, а лайки и комментарии отображаться для общего поста. Проведя по голубым точкам внизу поста пальцем, можно просмотреть все опубликованные в нем фото и видео.