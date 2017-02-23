Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке

Исполнительный директор японского концерна Nissan Motor Карлос Гон уйдет со своего поста из-за своего сотрудничества с компанией Mitsubishi Motors, его заменит на посту главы компании Хирото Саикава, передает
Гон заявил, что принял решение покинуть компанию и передать свою должность Хирото Саикава, так как «для этого пришло время». Саикава приступит к работе на новом посту 1 апреля.
«Взяв недавно на себя новые обязанности в Mitsubishi Motors и приняв во внимание предстоящее общее собрание акционеров Nissan, я решил, что настало время для того, чтобы Хирото Саикава сменил меня», — сказал Гон.