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11:30, 23 февраля 2017 298
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Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке

Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке

Исполнительный директор японского концерна Nissan Motor Карлос Гон уйдет со своего поста из-за своего сотрудничества с компанией Mitsubishi Motors, его заменит на посту главы компании Хирото Саикава, передает ТАСС.

Гон заявил, что принял решение покинуть компанию и передать свою должность Хирото Саикава, так как «для этого пришло время». Саикава приступит к работе на новом посту 1 апреля.

«Взяв недавно на себя новые обязанности в Mitsubishi Motors и приняв во внимание предстоящее общее собрание акционеров Nissan, я решил, что настало время для того, чтобы Хирото Саикава сменил меня», — сказал Гон.


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