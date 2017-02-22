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14:48, 22 февраля 2017 88
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Зонирование улицы Советской Армии решили скорректировать

Зонирование улицы Советской Армии решили скорректировать

В Рязани решили изменить зонирование перекрестка улиц Советской Армии и Новоселов. В среду, 22 февраля, гордума назначила публичные слушания. Проект предусматривает перевод территории из зоны городских парков, скверов, бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов.

Границы сквера имени Александрова не изменятся, отметили депутаты. Речь идет о парковке ТЦ «Европа».

Слушания пройдут 29 марта в малом зале администрации Рязани (улица Радищева, дом №28). Начало в 18 часов. Замечания и предложения будут принимать до этого дня в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Телефон: 29-78-17.

Окончательное решение по проекту примет дума с учетом результатов слушаний.


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