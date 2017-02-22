За год суды взыскали с рязанцев 41 миллион в пользу «Теплосети»

В 2016 году рязанцы во исполнение судебных решений выплатили муниципальной «Теплосети» 41 млн рублей. Об этом RZN.info рассказал замдиректора предприятия Владимир Базарь. По его словам, речь идет об исках разных лет.
За 2016-й РМПТС подало больше 1 600 исков в отношении горожан, часть из них еще в производстве. За год количество возбужденных по инициативе предприятия процессов увеличилось почти в полтора раза.
О том, какие еще меры воздействия на должников есть у РПМТС и почему нужно платить за тепло вовремя, читайте в разделе «