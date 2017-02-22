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9:09, 22 февраля 2017 459

За год суды взыскали с рязанцев 41 миллион в пользу «Теплосети»

За год суды взыскали с рязанцев 41 миллион в пользу «Теплосети»

В 2016 году рязанцы во исполнение судебных решений выплатили муниципальной «Теплосети» 41 млн рублей. Об этом RZN.info рассказал замдиректора предприятия Владимир Базарь. По его словам, речь идет об исках разных лет.

За 2016-й РМПТС подало больше 1 600 исков в отношении горожан, часть из них еще в производстве. За год количество возбужденных по инициативе предприятия процессов увеличилось почти в полтора раза.

О том, какие еще меры воздействия на должников есть у РПМТС и почему нужно платить за тепло вовремя, читайте в разделе «Публикации».


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Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

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Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

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