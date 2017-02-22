Возле «М5Молл» загорелись провода. Видео

Возле «М5Молл» загорелись провода. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в среду, 22 февраля. Отмечается, что такой же случай произошел во вторник, 21 февраля, у «Барса на Московском».
Видео
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Возле «М5Молл» загорелись провода. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в среду, 22 февраля. Отмечается, что такой же случай произошел во вторник, 21 февраля, у «Барса на Московском».
Видео
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Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.