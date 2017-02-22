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15:58, 22 февраля 2017 181
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Возле «М5Молл» загорелись провода. Видео

Возле «М5Молл» загорелись провода. Видео

Возле «М5Молл» загорелись провода. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Инцидент произошел в среду, 22 февраля. Отмечается, что такой же случай произошел во вторник, 21 февраля, у «Барса на Московском».

Видео Александр Морозов


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1 день назад
Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

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