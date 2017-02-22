В Рязани вопреки протестам КПРФ увековечат убитого эсэрами полицмейстера

В Рязани увековечат полицмейстера Георгия Хорото. В среду, 22 февраля, городская дума разрешила областному УМВД установить мемориальную доску на доме №11/63 по Соборной улице. У этого здания 17 ноября 1906 года эсэр Первицкий застрелил проезжавшего в санях Хорото.
Против размещения таблички выступила фракция КПРФ. Ее члены подчеркнули, что полицмейстер противостоял революционному движению. Он выполнял служебный долг, заметил замглавы города Александр Чайка. В итоге «за» проголосовали 27 человек, «против» — 4.
Также депутаты разрешили инициативной группе установить на доме №13 по Соборной улице доску жившему там в 1920-е годы поэту