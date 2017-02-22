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12:33, 22 февраля 2017 211
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В Рязани вопреки протестам КПРФ увековечат убитого эсэрами полицмейстера

В Рязани вопреки протестам КПРФ увековечат убитого эсэрами полицмейстера

В Рязани увековечат полицмейстера Георгия Хорото. В среду, 22 февраля, городская дума разрешила областному УМВД установить мемориальную доску на доме №11/63 по Соборной улице. У этого здания 17 ноября 1906 года эсэр Первицкий застрелил проезжавшего в санях Хорото.

Против размещения таблички выступила фракция КПРФ. Ее члены подчеркнули, что полицмейстер противостоял революционному движению. Он выполнял служебный долг, заметил замглавы города Александр Чайка. В итоге «за» проголосовали 27 человек, «против» — 4.

Также депутаты разрешили инициативной группе установить на доме №13 по Соборной улице доску жившему там в 1920-е годы поэту Вениамину Кисину, который создал местное отделение Всероссийского союза поэтов.


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