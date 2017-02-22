В Рязани появится новый закон об Общественной палате

В среду, 22 февраля, на заседании облдумы в первом чтении приняли проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области».
Необходимость в этом возникла в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области».
Законопроект регулирует вопросы, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям субъектов. Документ не меняет количество членов общественной палаты. Из 36 человек треть будет утверждать губернатор области, столько же областная дума. Утвержденные две трети выберут оставшихся членов общественной палаты. При этом новый закон увеличивает срок полномочий созыва с двух на три года.
Еще одна из новелл — внесение статьи, устанавливающей гражданско-правой статус аппарата Общественной палаты. Предполагается, что аппарат будет государственным учреждением или подразделением государственного учреждения согласно распоряжению областного правительства.
Председатель профильного думского комитета Алексей Просянников отметил, что законопроект «родился на основе работы предыдущего», перед вынесением на думу он обсуждался на рабочем совещании с участием всех заинтересованных сторон, и был поддержан членами комитета.
«Документом устанавливается наименование, количественный состав, порядок, сроки формирования и полномочия Общественной палаты», — сказал он. — «Думаю, что формирование общественной палаты в соответствии с новым законом даст новый толчок к развитию гражданского института Рязанской области.
Поправки к законопроекту принимаются профильным комитетом до 10 марта.