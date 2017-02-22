Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:41, 22 февраля 2017 166
 0    0

В Рязани появится новый закон об Общественной палате

В Рязани появится новый закон об Общественной палате

В среду, 22 февраля, на заседании облдумы в первом чтении приняли проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области».

Необходимость в этом возникла в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области».

Законопроект регулирует вопросы, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям субъектов. Документ не меняет количество членов общественной палаты. Из 36 человек треть будет утверждать губернатор области, столько же областная дума. Утвержденные две трети выберут оставшихся членов общественной палаты. При этом новый закон увеличивает срок полномочий созыва с двух на три года.

Еще одна из новелл — внесение статьи, устанавливающей гражданско-правой статус аппарата Общественной палаты. Предполагается, что аппарат будет государственным учреждением или подразделением государственного учреждения согласно распоряжению областного правительства.

Председатель профильного думского комитета Алексей Просянников отметил, что законопроект «родился на основе работы предыдущего», перед вынесением на думу он обсуждался на рабочем совещании с участием всех заинтересованных сторон, и был поддержан членами комитета.

«Документом устанавливается наименование, количественный состав, порядок, сроки формирования и полномочия Общественной палаты», — сказал он. — «Думаю, что формирование общественной палаты в соответствии с новым законом даст новый толчок к развитию гражданского института Рязанской области.

Поправки к законопроекту принимаются профильным комитетом до 10 марта.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:41, 22 февраля 2017
В Рязани появится новый закон об Общественной палате
15:38, 22 февраля 2017
В РНПК прошла научно-техническая конференция молодых специалистов
14:48, 22 февраля 2017
Зонирование улицы Советской Армии решили скорректировать
14:47, 22 февраля 2017
Прокуратура передала в суд уголовное дело Дмитрия Андреева
14:41, 22 февраля 2017
В Генплан Рязани внесли шесть изменений
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 47 296
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 18
11:04, 15 февраля 2017 43 288
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 39 599
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 794
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 901
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали третье место конкурса «Российская красавица» в Рязани? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум