В Рязани изменили закон об обороте сельхозземель

В среду, 22 февраля, на заседании облдумы приняли закон «О внесении изменений в статью закона «Об обороте земель сельхозназначения на территории Рязанской области». Изменения приняли во втором чтении с учетом одной поправки.
Проект устанавливает минимальный размер образуемых новых земельных участков из состава искусственно орошаемых или осушаемых сельхозугодий.
Изменения позволяют сельхозорганизациям, гражданам или органам местного самоуправления выделить и вовлечь в оборот земельных участков в счет принадлежащим их долей.
Постановление связано с тем, что мелиоративные системы обслуживают площадь от 100 до нескольких тысяч гектаров, которые расположены иногда на территориях нескольких муниципальных образований.