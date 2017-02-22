В РНПК прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела научно-техническую конференцию молодых специалистов.
В состав жюри вошли руководители и главные специалисты предприятия. Они отметили, что самые перспективные идеи реализуют в следующем этапе научно-технической конференции — кустовой НТК НК «Роснефть».
Свои научные проекты по четырем направлениям представили порядка 41 молодого специалиста РНПК: «Промышленная энергетика и энергоэффективность», «Автоматизация производства и Метрология», «Технология процессов нефтепереработки», «Оборудование нефтегазопереработки».
«Научно-технические конференции играют важную роль в развитии как предприятия, так и самих молодых специалистов. Конференции являются эффективным методом продвижения талантливых молодых сотрудников и формирования нового поколения руководителей и специалистов предприятия», — рассказал генеральный директор РНПК Владимир Абрамов.
Рязанская НПК проводит научно-технические конференции среди молодых специалистов с 2002 года. В этом году представлено наибольшее количество проектов за всю историю конференции. За самые эффективные разработки авторы получат денежные премии.
Справка
Молодые специалисты РНПК неоднократно становились победителями и призерами кустовых и финальных этапов НТК НК «Роснефть». Только в 2016 году по итогам Кустовой НТК в секции «Технология процессов нефтегазопереработки и нефтехимии» оператор технологических установок цеха глубокой переработки нефти Андрей Некипелов получил 1 место. На межрегиональной НТК молодых специалистов «Роснефть» Андрей занял 2 место в секции «Технология и оборудование процессов нефтегазопереработки, нефтегазохимии».
Кроме того, в 2016 году два проекта молодых специалистов РНПК внедрены на предприятии, в ближайшие годы будут реализованы еще 60% проектов, разработанных молодыми специалистами предприятия.